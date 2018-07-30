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今日 16:24 港股直擊 即巿股評

港股收跌71點 騰訊創今年收市低

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美股三大指數上周五集體向下，納指更急跌1.5%。恒指上周累升579點後，今日期指結算下表現反覆向下。

恒指低開173點，報28631，開市後跌幅一度收窄，在中資股抽升帶動下，恒指最多倒升34點，高見28839，11時前跌勢突轉急，恒指曾挫247點，半日低見28556。中午收報28610，跌194點。港股午後跌穿上午低位，恒指曾挫264點，低見28539，尾市跌幅收窄至低於90點。恒指收市報28733，跌71點或0.25%。

國企指數收跌1點，報11046點。

全日大市成交723億元，較上周五創出的14個月成交新低(654.8億元)高出一成。

內地股市偏軟，上證指數收市跌4點報2869。

受Facebook及Twitter股價先後大跌影響科網股氣氛，騰訊(00700)曾急跌3.1%，低見361.6元，創今年以來低位，收跌1.6%，報367.2元，成交92.86億元。

中資金融股支撐大市，平保(02318)收市微升5仙，報73.75元；建行(00939)升0.1%，分別居成交榜第二、三位。

碧桂園(02007)宣布所有項目停工，並排查整改安全隱患，全日捱沽，收市插7.5%，為表現最差藍籌。

建材、基建及鐵路相關股表現較好，海螺(00914)升逾3%，中車(01766)升半成。

本地藍籌股普遍造好，信置(00083)升1.7%，為表現最好藍籌；恒生(00011)再創新高，收升1.1%，報212.6元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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