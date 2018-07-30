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恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)舉行業續發布會，董事長陳啟宗表示，上半年業務無特别驚喜，狀況與6個月前相同，香港業務平穩發展，增長速度不快，而內地租務表現繼續好轉，尤其奢侈品市場復甦較快，過去6年退出或減少在內地擴充的大品牌正重新開店，相信未來數年旗下商戶組合會有很大改變。

陳啟宗指出，2019年至2020年會有較多新商場開業，對盈利前景有信心。他重申，不要期望集團在短期內改變派息政策，「未來兩三年搵多咗錢再考慮」。

新任行政總裁盧韋柏認為，雖然中美貿易戰造成短期波動及人民幣滙率走勢改變，但長遠仍看好內需增長帶動優質商場的龐大需求。陳啟宗補充，不排除貿易戰會令中國更依靠內需，「食正我哋嗰瓣」。

陳啟宗續稱，撇除人民幣貶值影響，以人民幣計，相信下半年內地租務表現會比上半年略有改善，會繼續物色地皮。執行董事陳文博指出，5月投得杭州地皮，預計項目2024年或2025年落成，除商場及寫字樓外，也會研究其他業態發展。

陳啟宗又稱，香港為應對土地供應問題「一定要填海」，惟要在合適選址作有限度填海。他又認為，貿易戰不會引發不可逆轉的情況，而資金對美國市場失望，正如小米(01810)也不去美國而選擇來港上市，「香港或者冷手執個熱煎堆」。