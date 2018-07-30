港股直擊 即巿股評

星美控股(00198)股價波動大，今早曾升1.57%，高見2.58元，惟臨近中午突急瀉，午後沽壓更加大，一度失守兩元大關，最低見過1.95元，轉插23.23%，現造2.03元，仍大跌20.1%，成交金額1480萬元。

該股在7月13日收市後公布，曾於當日在市場上回購26.8萬股，每股作價2.58至2.59元，涉及金額69.36萬元。

另外，星美於7月9日公布委任任曉楠為執行董事，潘仁凱則因專注其事業發展而辭任。

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