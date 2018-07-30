即巿股評 港股直擊

港股喺結算日表現偏軟，上周五美國科技股炒燶，納指顯著下跌近1.5%，對本來已疲弱嘅騰訊(00700)更加雪上加霜。早段大市一段重想28800水平，主要係結期結算大戶刻意托高指數，令指數大約可守喺28600水平結算。恒指今早低開173點報28631，早段曾倒升34點，高見28839點，可指A股唔爭氣，加上騰訊失守370元後拾級而下，拖累港股再轉弱，最多跌247點，低見28557。不過，10日線(29455點)及20日線(約28454)暫見支持。恒指中午收報28610點，跌194點；國指則跌46點，報收11000點。受中國鐵塔(00788)招股所影響，令本來已缺水嘅港股，資金被鎖死，半日成交額只有370億元，睇嚟今日成交額又係奀到飛起。

美股搖搖欲墜，A股又持續疲弱，港股肯定都冇運行，而阿Man多次強調，騰訊瓜老襯，港股也不能活，即使有其他重磅股嘅跌幅唔算太嚴重或死撐，港股都係瓜多過菜。睇番騰訊嘅牛證街貨，365元呢一個重貨區已先犧牲，下一個重貨區要到355元，而上周亦提過大家，騰訊一旦跌穿369至370元水平，新一輪跌浪開始，股價將直指350元至355元，至少要落到呢啲位先有較強支持，而呢一個位亦剛好係去年10月嘅橫行平台。

其他重磅股都係跌住個市腳軟，至於大市喺結算及月結之後，係咪會進一步插深啲，再一次向下尋底，阿Man唔太肯定，始終27800點有不俗支持，但反彈至29000點又冇能突破，唔排除大市可能又玩區間上落，暫時喺27800至29200上落。由於呢個星期美國有多項重要經濟數據公布，加上之後又有不同地方央行議息，估計股市走勢將較為反覆。

不過人仔離岸價又迫近6.85，睇嚟阿爺完全未有理會美國將中國視為貨幣操控國，一於任由人仔慢慢貶落去，以對應美國徵收關稅，暫時似乎係得呢一招應付貿易戰。不過歐盟跟美國展開貿易談判，一旦雙方達成協議，聯成一線打聯盟，中國喺國際貿易關係上，肯定處於下風，呢一點或會觸發新一輪A股及港股跌浪。

無論後市如何，人仔疲弱，汽車股、航空股跟內房股都不宜沾手，今日汽車股再度捱沽，華晨(01114)挫5.4%；吉利(00175)跌2.6%；比亞迪(01211)挫3%，造43.75元；即使急跌後有反彈，汽車股都難逃彈散格局，千祈咪多手去撈貨。而基建股今早表現唔錯，但中午前升幅縮水，好似中車時代(03898)更出咗大大個倒轉鎚頭，有貨喺手先食糊套利，記住有糊唔食，罪大惡極。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)