港股直擊 即巿股評

新經濟為主的納指上周五重創1.46%，打擊市場氣氛，加上A股今早先升後跌，期指結算日，港股今早反覆向下，中午挫近兩百點，逼近十天(約28457)及廿天線(約28454)支持。

恒指今早低開173點報28631，早段一度止跌回升34點，高見28839點，惟A股由升轉跌，加上騰訊(00700)沽壓重，港股重拾弱勢，最多跌247點，低見28556。不過，十天及廿天線暫見支持，臨近午市跌幅收窄。恒指中午收報28610點，跌194點或0.67%，大市成交額370.06億元。

國企指數中午收報11000點，跌46點或0.43%。

A股今早受壓，上證半日跌0.16%；深成指中午跌1.11%。

藍籌股普遍向下。騰訊為跌市元凶，質低恒指71點，騰訊今早曾挫3.06%，半日仍跌2.5%；友邦(01299)降1.2%；滙控(00005)下滑0.3%；建行(00939)跌0.4%；潤電(00836)升1.2%，成為中午升幅最大藍籌；地產股新地(00016)及信置(00083)分別升0.7%和1.1%

焦點板塊

汽車股：沽壓顯著，華晨(01114)挫5.4%；吉利(00175)跌2.6%；比亞迪(01211)挫3%，造43.75元；廣汽(02238)下滑0.4%；北汽(01958)走低0.2%；東風(00489)跌0.9%。

水泥股：有大行估計淡季影響正逐漸消退，加上憧憬基建投資步伐或加快，帶動水泥股逆市向好。龍頭海螺(00914)彈升3.6%；中國建材(03323)揚3.2%；華潤水泥(01313)漲0.1%，造9.38元；金隅(2009)漲2%；亞洲水泥(00743)走高3.5%；西部水泥(02233)也升2.2%。

中車系：內地有報道指，中鐵總為配合三年貨運增量行動，計劃未來三年新購置貨車21.6 萬輛、機車3756台，帶挈中車(01766)及中車時代(03898)半日分別升5.3%和1.2%；鐵建裝備(01786)也升0.5%。個別鐵路基建股市升，中鐵建(01186)及中交建(01800)分別升2.4%和1.3%。

焦點股份

碧桂園(02007)：旗下項目停工，以調查安全隱患，股價今早下挫，更是表現最差藍籌股，半日瀉6.1%；碧桂園服務(06098)亦下滑，中午亦挫5.5%。

裕元(00551)：發盈警，料中績溢利大跌40至45%，股價今早捱沽，中午收造21.1元，瀉11.7%。

勇利投資(01145)：計劃按每股0.473元，配售最多9147.5萬股新股份，較上周五收市價折讓約12.41%，但股價不跌反飆，中午勁升29.6%。

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