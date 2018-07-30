折讓逾12%配股的勇利投資(01145)，股價不跌反飆，現更是升幅最大個股，最高見過0.8元，狂飆48.15%，現造0.71元，仍炒高31.5%，成交金額329萬元。
集團計劃按每股0.473元，配售最多9147.5萬股新股份，較上周五收市價折讓約12.41%，佔擴大後已發行股本16.67%。
所得款項總額約4327萬元，淨額約4207萬元，計劃八成資金用作海運服務業務一般營運資金；餘下兩成用作其他業務一般營運資金。
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