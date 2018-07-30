訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:44 港股直擊 即巿股評

【異動股】勇利折讓配股 現不跌反飆31.5%

放大圖片

折讓逾12%配股的勇利投資(01145)，股價不跌反飆，現更是升幅最大個股，最高見過0.8元，狂飆48.15%，現造0.71元，仍炒高31.5%，成交金額329萬元。

集團計劃按每股0.473元，配售最多9147.5萬股新股份，較上周五收市價折讓約12.41%，佔擴大後已發行股本16.67%。

所得款項總額約4327萬元，淨額約4207萬元，計劃八成資金用作海運服務業務一般營運資金；餘下兩成用作其他業務一般營運資金。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。