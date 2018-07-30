即巿股評 港股直擊

上個星期五(7月27日)仍然揸住隻滙豐Put(24681)嘅都真係幾頭痕，事關日線圖見滙豐控股(00005)嘅技術指標都開始有收皮嘅象，但偏偏粒燭就呈「陽性反應」(即係升呀)。

至今朝早喺巴士見做過U盤後恒指係跌173點，到依家9點57分，真係過咗半個鐘咋，恒指先用首10分鐘將跌173變成接近打個和，幾乎無升跌，跟住最高暫時見過28839點，升35點，到依家只係微跌3點。

依家10點2分，同戰友Jack分享完我買咗一幅新puzzle之後，個市繼續向下行深咗， 再睇返滙控依家做緊74.6元，(24681)輪價就上到0.079元。拆開滙控5分鐘圖見佢依家嘅SlowSTC(14,3)、MACD同14RSI都只係處於中軸，未見超賣，但到底(24681)繼續keep住先，定係要搵位收隊呢。

由於恒指同滙控關係密切，基本上兩隻嘢都同步升/跌咁滯，所以就借恒指牛熊證街貨圖嚟睇睇到底個市向上/下行嘅機會高啲。

依家10點7分，恒指做緊28734點，跌70點，就用呢口價計數。下方最貼價嘅牛證係28200至28299點，呢度有相當於1863張期指，但呢度同現價有成534點差距；再睇上方熊證，最貼價嘅係29000至29099點，但呢度只得136張期指，同現價比就相差365點，如果上行比多100點嘅話，即465點，就可以上到29100至29199點，而呢度就有1539張期指，加埋之前嘅136張，total就有1675張期指。

暫時睇，上/下行可以食到重貨嘅點數相差69點，而重貨期指張數就只係差188張，但今日期結啦喎，聽日就月結啦喎，大戶都要交功課啦喎；當然呢啲嘢你急佢唔急架啦，但依家10點14分，見滙控5分鐘圖繼續偏向下行，且又有隻騰訊(00700)跌穿370元，最低見365.2元今年新低，(24681)反正持有就繼續，只係呢個時候唔好加注追其他嘢啫。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan#