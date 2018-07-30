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今日 10:54 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】新地暫錄8連升 恒隆績前靠穩

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本地地產股近期表現相對堅挺，加上二手樓價復創新高，地產股今早跑出。

恒隆系今日將公布中期業績，恒隆地產(00101)見逾一個月高位，最新升0.4%報16.5元，暫錄四連升。

恒隆集團(00010)升0.7%報22.1元。

新地(00016)升1%報124.1元，暫錄八連升，公司向城規會就十四鄉項目申請放寬密度兩成。

恒地(00012)升0.2%報43.2元，同樣暫錄八連升。

信置(00083)升1.2%報13.38元。

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