本地地產股近期表現相對堅挺，加上二手樓價復創新高，地產股今早跑出。
恒隆系今日將公布中期業績，恒隆地產(00101)見逾一個月高位，最新升0.4%報16.5元，暫錄四連升。
恒隆集團(00010)升0.7%報22.1元。
新地(00016)升1%報124.1元，暫錄八連升，公司向城規會就十四鄉項目申請放寬密度兩成。
恒地(00012)升0.2%報43.2元，同樣暫錄八連升。
信置(00083)升1.2%報13.38元。
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