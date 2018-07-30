港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五集團向下，納指更急跌1.5%。今日港股期指結算，恒指上周累升579點後，今早表現反覆。

恒指低開173點報28631，開市後跌幅一度收窄，之後復見沽壓，恒指跌過百點。不過其後在中資股抽升帶動下，恒指又轉升，暫時見最多升34點報28839；截至10時3分，恒指跌50點報28753。

國企指數跑贏，最新升32點報11080。

內地股市早段靠穩，上證指數升21點報2884。

受Facebook及Twitter股價先後大跌影響，科網股受壓。騰訊(00700)曾急跌逾2%，報365.2元，創今年以來低位，現跌1.8%報366.4元。

中資金融股支撐大市，建行(00939)低開0.8%，一度倒升1%，現升0.7%報7.16元；平保(02318)升0.5%；

碧桂園(02007)宣布所有項目停工，並排查整改安全隱患，消息引發碧桂園股價今早急跌，曾瀉6.7%，現挫近半成。

憧憬內地基建投資或加快，鐵路基建股承接上周強勢，今早表現突出。中國中車(01766)升逾6%，見近兩個月高位；中交建(01800)、中鐵(00390)及中鐵建(01186)均升逾3%。

水泥股亦炒上，海螺水泥(00914)升逾4%。

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