港股直擊 即巿股評

碧桂園(02007)旗下項目停工，以調查安全隱患，股價今早下挫，更是表現最差藍籌股，開市早段一度瀉逾5%，低見12.38元，現跌幅略收窄，新造12.48元，挫4.88%，成交金額1.12億元。

至於碧桂園服務(06098)亦下滑，最新造13.68元，跌1%，成交金額425萬元。

內地報道指，碧桂園旗下多個項目遭官方點名，碧桂園在微信表示，已通知所有施工合作單位立即停工，徹底排查和整改安全隱患，施工隊臨時設施也納入檢查整改範圍。

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