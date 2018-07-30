即巿股評 港股直擊

上周五恒指低開高走，全日波幅243點。恒指收報28804點，升23點或0.08%，成交金額只有654.84億元。國指收報11047點，升26點或0.24%；上證收報2873點，跌8點或0.3%。港股走勢優於A股。

恒指以陽燭「錘頭」收市，最低跌至28572點，幸仍能守在10 SMA及20 SMA之上。MACD快慢線正差距增加，市況進一步轉好。全日上升股份756隻，下跌763隻，整體市況未如指數般強。

中國人民銀行金融穩定局副局長陶玲表示，資管新規後金融機構高風險行為開始收斂。人民銀行加強跨境金融網絡服務管理，要求境外提供人履行報告義務。這反映人行擬加強對行業的監管，料短線不利相關金融板塊。

中國證監會修改退市意見，涉及公眾健康安全等領域的重大違法應暫停、終止上市。這不但會影響經營不善的醫藥公司，也會影響醫藥及生物科技企業申請上市的進程，不利市場氣氛。

美國第二季度GDP增長4.1%，創下2014年以來的最快增速。特朗普預料，強勁增長可以持續；財長努欽預料，美國經濟每年增長3%有望持續4至5年。然而，由於美國科網企業業績未如理想，上周五美股三大指數下跌。今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指低開，若能守在20 SMA (約28471)之上，指數有望在早市反彈。另，是日期指結算，市況或較平日波動。

個股介紹：

金地商置(00535)的主要業務為從事物業投資、住宅物業及商業園之發展及管理服務。

集團發出盈喜，預料截至2018年6月底止的中期股東應佔溢利，較去年同期增長不少於40%。溢利增長的主要是期間銷售物業交付的面積較去年同期大幅增加，以及期間確認的收入較去年同期的收入大幅增長，毛利率較去年同期亦取得進一步的提升。

集團現價市盈率6.807倍，周息率3.78%。股份上日收報0.82元，上望0.92元，止損設於0.76元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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