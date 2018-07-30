訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:14 重要通告 港股直擊

招商局置地參股開發從化住宅地

招商局置地(00978)宣布，參股開發位於從化的住宅土地，將持股25%。

該地塊總佔地面積約12.39萬平方米，總建築面積不逾30.9萬平方米，用途為住宅用地第二類。

集團表示，與保利房地產旗下廣州金地，以及金茂天津擬透合營公司廣州誠品置業開發上述地塊，集團、廣州金地及金茂天津將持股25%、50%及25%，地價承擔為23.44億元(人民幣．下同)，開辦資金1000萬元。

廣州誠品置業註冊資本為1000萬元，由廣州金地出資，其後註冊資本將增至8.4億元，由各合營夥伴出資。

下載港交所通告原文

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。