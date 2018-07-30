港股直擊 即巿股評

港股上周五成交縮減至14個月最低，反映資金入市意欲不大，市場觀望大型新股招股，加上外圍科技股氣氛反覆，預料港股今日期指結算偏軟機會較大。

美股三大指數上周五集體下跌，美國二季度GDP增速創4年新高，但略低於預期，道指跌76點或0.3%，報25451點；納指收跌1.46%，報7737點；標普500指數收跌0.66%，報2818點。Twitter股價大跌逾20%，重壓科技板塊，因其第二季度月活躍用戶數不及預期；英特爾亦在績後收跌8.6%；之前暴跌的Facebook再跌0.78%。亞馬遜周四盤後公布的業績顯示其第二季度盈利超出市場預期，並創下了季度盈利紀錄，刺激其周五股價一度創下歷史新高。總結全個星期，道指漲1.57%，納指跌1.06%，標普500指數漲0.61%。

美國二季度GDP年化季環比初值4.1%，創4年新高，預期4.2%，前值2%修正為2.2%；核心個人消費支出(PCE)年化季環比初值2%，預期2.2%，前值2.3%。美國7月密西根大學消費者信心指數終值97.9，高過預期的97.1。特朗普稱美國二季度經濟增長「令人驚奇」，而且是「非常可持續的」，惟經濟學家則認為這樣快的經濟擴張速度不會持久。

油價回軟，紐約九月份期油收市報68.69美元一桶，跌0.92美元或1.3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.66元，較本港上日收市高0.81元；騰訊(00700)ADR收報368.97元，低4.03元，意味今日或創出今年以來新低；國壽(02628)ADR收報19.93元，低0.12元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.74元，低8仙；中石油(00857)ADR收報5.88元，低1仙；中石化(00386)ADR收報7.47元，低4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.04元，高0.14元；聯通(00762)ADR收報9.68元，高5仙；中電信(00728)ADR收報3.55元，低1仙。

ADR港股比例指數報28729，較上周五恒指收市跌74點。恒指上周五收報28804點，升23點或0.08%，全周升579點或2.1%。全日大市成交縮減至只有654.8億元，創14個月以來最低水平。港股今日期指結算，恒指短期支持參考目前10天與20天線交滙約28470點附近，阻力位參考上周四造出的本月高位29083點。

市場本周關注內地七月份官方製造業採購經理指數(PMI)， 市場預料PMI將會跌至 51.3，較6月份的51.5為低，主要由於內地及美國互相向對方貨品徵收關稅，對製造業帶來一定壓力。

焦點股份

江西銅業(00358)：預期上半年淨利潤按年增加4.15億至6.64億元人民幣，增幅五成至八成，因為主要金屬產品價格上升，推動業績增長。

國壽(02628)：預期中期盈利按年增長兩成半至三成半，主要受惠於傳統險準備金折現率假設更新，減少保險合同準備金。另外，公司公布，近日收到《中國人民銀行行政處罰決定書》，指國壽於2015年7月1日至2016年6月30日期間，反洗錢不力，遭人行罰70萬人幣 。

藍鼎國際(00582)：發盈喜，預期上半年盈利，按年增長5倍，主要因為藍鼎娛樂場由濟州凱悅酒店，遷至濟州神話世界後，博彩業務收益增加。

太平洋航運(02343)：截至6月底止中期扭虧為盈，純利3080萬美元，中期息2.5港仙，對比去年同期虧損1200萬美元。

置富產業信託(00778)：公布截至六月底，半年可供分派基金收益增加3.7%，至5.05億元，每基金單位分派26.34仙，按年升3.2%，公司對下半年續租情況審慎樂觀，持續物色本地收購。

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)今日將公布截至6月底止中期業績。