即巿股評 港股直擊

早兩個星期本欄提到，老徐在7月17日沽出即月行使價28400點的期指put，收取每張合約469點期權金(見7月17日及23日【搏拳實錄】)，想不到老徐這個trade，引起戰友畢老林兩番在他的「投資者日記」作出回應。

戰友先是「尊重」老徐put skin in the game，為自己的觀點押下真金白銀，但質疑「2000億美元加徵關稅清單已在港股充分反映」的睇法，可能基於老徐向來對於中美貿易戰持樂觀態度因而有點一廂情願。但正如上周一本欄指出，恒指由7月初截至16日為止、甚至美國公布新一份針對中國的2000億美元關稅清單後，也未有明顯跌穿28200至28600點的成交量密集區收市，加上EJFQ系統的「詳細行業上升動力統計圖」顯示，7月13日和16日的上升動力改善行業數目都增至過去一個月的最高水平，老徐才決定博贏包糖開倉short put，並且滿有信心(已於上周五「預支」)請戰友歎high tea。

經過老徐「解釋」，更重要的是，恒指其後一如預期在28200點的成交量密集區底附近水平「築底」反彈，上周二更輕微突破成交量密集區頂收市，老畢翌日隨即在他的「投資者日記」指出：以老徐開倉時港股氣氛之差，行業動力指標卻跟恒指背馳，而此一情況發生於「侵侵不滿美元強勢」、「內地放水造就挾淡倉」之前，證明識睇的話，EJFQ指標應該早就show到啲嘢。老我不是專家，還是留待戰友為大家解畫吧。

有關EJFQ系統各個指標用法的解釋，最佳人選莫過於信報研究部首席經濟及策略師呂梓毅兄，但戰友老畢既然「點唱」，老徐這個已退休接近兩年的《信報》前僱員，只好越俎代庖，約略講一些個人的心得。

首先必須強調，包括EJFQ系統的任何一種技術指標或工具都有其本身的局限性，或者說，任何指標都不可能隨便就發出明確訊息，例如甚有參考價值的短線和中線市寬較早前剛跌穿了支持區，不能就此判斷大市已相當超賣，更不宜倉卒決定入市博短線超賣反彈。

觀察EJFQ的「詳細行業動力統計圖」也一樣，截至7月10日為止的之前二十多個交易日，尤其是6月上、中旬期間，上升動力高於5日前的行業數目很多時只錄得單位數字，直至7月11日，老徐已注意到上升動力改善行業數目首次超越30水平，其後更出現連續兩個交易日(7月13和16日)的上升動力改善行業數字明顯突破總數行業的60%有多，至此可以肯定大市動力回升已經成勢，再配合EJFQ圖表顯示恒指在28200點的成交量密集區底已找到支持，此時不博反彈，更待何時？

值得補充的是，恒指上周二已明顯升穿EJFQ系統的TrendWatch以1個標準差計算的下降通道中軸收市，但老徐翌日沽出28914點即月期指，為28400點的short put做對沖。至於選擇期指「有風險對沖」期權的理念，明天詳談。

老徐