即巿股評 港股直擊

舜宇光學(02382)為綜合光學零件及產品生產商，主要生產及分銷光學零件(如玻璃球面及非球面鏡片、手機及車載鏡頭等)、光電產品(手機照相模組、智能電視視頻模組及三維3D光電產品等)及光學儀器(如顯微鏡及光學測量儀器)。去年來自最大客戶的銷售額佔比約21.5%，至於首五大客戶收入則佔約67%。首五大客戶均為市場領先的智能手機生產商，包括華為、小米(01810)、OPPO等。

集團去年業績亮麗，主因智能手機及車載成像領域的快速發展。截至2017年12月底止的全年純利按年增長128.3%至29億元人民幣，營業額則升53.1%至223.7億元人民幣。受惠於光學零件銷售增長迅速，毛利率增加3.1個百分點至21.5%。

儘管今年內地手機出貨量持續下跌，但舜宇6月份出貨量保持理想。上月手機鏡頭出貨量按年增加83%至8727萬件，連續5個月錄得上升，並遠超市場預期。車載鏡頭出貨量增加23.2%至309萬件，連續3個月保持300萬件以上的出貨量。手機攝像模塊出貨量增加35.8%至3546萬件，顯微儀器出貨量亦增77.9%至2955萬件。

至於上半年手機鏡頭出貨量總計急增54%至4017萬件，主要受惠於安卓端市場份額的提升。手機攝像模組出貨量增長仍然強勁，主要由於舜宇在內地旗艦級手機的市佔率有所提升。隨著內地手機廠商增加採用雙攝像頭和三攝像頭的設計，有助提升三攝的滲透率，舜宇下半年出貨量可續看好。

8月13日中期業績發布

另方面，上半年車載鏡頭出貨量放緩，相信是受到部分客戶調整庫存的影響。舜宇目前為全球最大的車用鏡頭廠商，市佔率達30%。隨著車載互聯網的發展和法律法規普及化，車載鏡頭作為車載成像及高級駕駛輔助系統(ADAS)的重要零部件，全球市場料持續高速增長，預期下半年車載鏡頭需求將會回暖。

至於較早前有沽空機構質疑舜宇的財務數據造假，指透過壓縮內部銷售誇大盈利水平，消息拖累其股價由高位急回。其後舜宇發澄清公告，指該指控並沒有根據。筆者亦認為有關指控理據不充分，以手機鏡頭內供比例為例，舜宇已有一段時間未有披露數字，而且攝像頭模組採用的鏡頭，均取決於客戶需求。以舜宇上半年的出貨量來看，中期業績應有所憧憬。公司將於8月13日發布中期業績，投資者需密切留意。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期舜宇光學2018、2019及2020年每股盈利為3.568元、4.961元及6.312元人民幣，給予12個月目標價155.0港元，相當於今年預測市盈率36.6倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理