即巿股評 港股直擊

國際貿易摩擦的憂慮持續，加上個別美企業績未如理想，美股周四向下。內地股市周五先跌後回升，上證綜指收市升逾2%。港股走勢相若，恒指周五低位曾跌逾260點，曾跌至27745點的今年低位，及後走勢逐步回穩，午後一度倒升逾280點，逼近28300點水平，收市升逾210點。向上觀望重上28500點的機會，支持參考27500點水平。資金流方面，周四恒指好倉有約540萬元流出，同日淡倉流出約2萬元，累計5天，好倉流入逾1.9億元，淡倉流出近5900萬元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價27800至27899點，而熊證街貨密集區則為收回價29000至29099點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為27000至27099點；而熊證則主要流入之收回價區域為28400至28499點。

如看好恒指，可留意牛證(66476)，收回價27688點，行使價27488點，18年10月到期，兌換比率10000；相反如看淡恒指，可留意熊證(62833)，收回價28650點，行使價28800點，18年12月到期，兌換比率12000。

港股先跌後回穩，重磅股騰訊(00700)周五曾低見371.6元，進一步跌至年內低位，但及後跟隨大市反彈，收市微升。向上阻力留意380元，支持參考370元水平。看好可留意騰訊購(22424)，行使價410.2元，18年11月到期。或騰訊牛(64881)，收回價368.38元，行使價365.58元，18年10月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(17226)，行使價366.68元，18年10月到期。或騰訊熊(62843)，收回價385.18元，行使價387.98元，19年1月到期。

港股成交近期縮減，港交所(00388)周五低位曾跌逾1%，一度失守230元水平，及後回穩，收市微升。看好可留意港交購(20774)，行使價245.2元，18年9月到期。或港交牛(61144)，收回價221.28元，行使價219.28元，19年2月到期。相反看淡可留意港交沽(12622)，行使價229.8元，18年11月到期。或港交熊(63094)，收回價243.28元，行使價245.28元，19年1月到期。

上證綜指周五升逾2%，內險股大致靠穩。中國平安(02318)周五曾經失守70元關口，但及後止跌回升，高位曾升逾2%至72元以上，收市升逾1%。看好可留意平安購(20263)，行使價78元，18年10月到期。或平安牛(60103)，收回價68.38元，行使價67.78元，19年1月到期。相反看淡可留意平安熊(64321)，收回價73.38元，行使價74.08元，19年1月到期。

中國人壽(02628)周五曾經重上20元關口，收市升逾1%，距離20元僅一步之遙。看好可留意中壽購(20775)，行使價20.93元，18年10月到期。或中壽牛(62273)，收回價18.38元，行使價17.88元，18年12月到期。

近期發盈喜、預期中期純利將按年增約八成的新華保險(01336)，周五升勢持續，高位曾觸及36元，收市升逾半成。向上觀望再上試36元的機會，支持參考32元水平。看好可留意新保購(15039)，行使價38.38元，18年11月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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