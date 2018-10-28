即巿股評 港股直擊

美股三大指數周四表現參差，在歐美關稅戰暫停下，海外業務比重不輕的Caterpillar和3M領漲，推動道指連升3天，納指則挫1%，主要受Facebook急瀉19%拖累。港股周五缺乏方向，恒指受制29000點關口，收報28804點，微升23點(0.08%)，主板成交進一步縮減至654.8億元，屬14個月新低。

從短線市寬角度看，整體大市逾2200隻股份中，3天線升穿18天線比率(短線市寬)於7月初見15.3%深度超賣後率先回升，並與恒指呈牛背馳，最終拉動大市本周反彈。按過往短線市寬大超賣後的走勢，該比率通常會上試70%阻力區，而目前僅56.8%，意味大市還具一定上升空間，恒指有望挑戰250天平均線(約29541點)的位置。

惟須注意的是，今年2月至6月初徘徊區(29800至31500點)蟹貨不少，相信須借助較明確的利好消息，才足以支持恒指破關。

除了技術走勢，股份回購(Buyback)也可視作推升港股的另一重要動力。資料顯示，恒指今年1月底開始見頂回落，期間本港上市公司回購金額持續增加，由首兩個月平均不足5億元，到6月大幅升到近30億元，而7月(截至26日)更飆至107.2億元，已超過了2009年11月時創下100.6億元的紀錄。

股權回購一向被視為刺激股價的「魔法」，本欄曾提及美市科技股的回購金額居各主要板塊首位，是納指年初以來持續造好的因素之一(詳見6月6日本欄)；然而，港股方面，單看金額未必可作為預測大市投資氣氛的依據，因單一企業大規模回購或令數據出現偏頗(扭曲)，以2009年11月為例，近百億元的回購大部分來自中國聯通(00762)採取場外方式買回南韓SK電訊的持股；撇除該筆交易，當月實際回購金額少於1億元。

回購的公司數量卻具啟示作用，附【圖】所見，過去10年每當回購企業數目顯著增加時，往往是恒指調整見底的先兆。

2016年1月約有80家公司回購，到2月上旬大市重拾升勢，以同年高位24364點計，累積漲幅逾30%；2008年10月及2011年9月情況亦相似，當時回購公司數目分別多達119家和88家時，及後市況都見反彈。

港股今年7月份回購金額破紀錄，涉及公司數目則近70家之多，可預示港股已接近短期低位反彈的水平。

企業回購股份，某程度上是反映公司管理層對發展前景有信心，並認為估值被低估，所以，對個股而言，屬刺激股價的利好因素。據Wind資料顯示，7月回購股份公司中可選消費板塊佔比重最高，達到三成，本欄上周提到由信報投資研究部編製的內銷零售股指數成分股中，英皇鐘錶珠寶(00887)日前發盈喜，在預告半年多賺約300%前不斷回購，4月至今共回購1.03億股，涉資5119.4萬元。此外，利福國際(01212)7月亦動用1.94億元回購共1171.05萬股，不排除這些內銷零售股有低位回升的可能。至於目前相對熾熱的回購活動究竟能否帶動恒指往上衝，仍須拭目以待。

信報投資研究部

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