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今日 18:51 港股直擊 即巿股評

【北水手影】流入舜宇工行 追沽騰訊建行

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港股今日表現反覆，低開後曾挫208點，及後一度倒升35點，大部分時間於28800點水平爭持，恒指收報28804點，升23點或0.08%，大市成交額僅654.8億元，創近14個月新低。

大市成交縮減，北水亦淡靜，全日錄北水淨流入3.48億元(人民幣．下同)。

騰訊(00700)今日低見369.8元逼近周一造出的369.2元今年低位，收市跌0.5%，全日錄2.19億元淨流出。

友邦(01299)錄1.13億元淨流出。

吉利(00175)被大摩降目標至20元，評級下調至「持有」，股價挫3.3%，全日有7129萬元淨流出。

中資金融股方面，建行(00939)流出2.95億元，為淨流出最高股份；中行(03988)錄1.07億元淨流出。相反，工行(01398)錄1.62億元淨買；農行(01288)有1980萬元淨買入。

手機設備股靠穩，舜宇(02382)高收0.9%，全日錄1.31億元淨買入；中興(00763)今日召開董事會會議，以審議及批准更新後的2018年第一季度報告，全日有541萬元淨買入。

資源股見流入，中國神華(01088)有3004萬元淨買入；海螺水泥(00914)有9751萬元淨買入；中國東方(00581)有2354萬元淨買入。

另外，昨日有654萬元淨流入的福壽園(01448)，股價今日挫4.6%，北水流入增速，錄2426萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、工行、吉利、農行、友邦、中行、舜宇、神華及融創。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、吉利、海螺、中興、金風科技(02208)、舜宇、福壽園、楓葉教育(01317)、中國東方和豐盛控股(00607)。

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