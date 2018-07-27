港股直擊 即巿股評

隔夜美股道指與納指走勢兩極，市場又缺乏好消息，投資者觀望中美貿易戰進展，入市戒心較重下，港股於期指結算日前夕表現反覆，曾挫兩百點後回穩，全日大市成交奀，創14個月以來最低水平。

恒指今早低開46點，報28734，隨後跌幅擴大，最多跌208點，低見28572，但低位有買盤支持，推動大市掉頭回升35點，高見28816，但大市向上乏力，餘下時間好淡爭持，在28800附近穿梭。恒指收報28804點，升23點或0.08%，全周升579點或2.1%。全日大市成交654.8億元，創14個月低。大市今日上升與下跌比例各50%。

國企指數收報11047點，升26點或0.24%，本周回升364點或3.4%。

恒指即月期貨收市跌14點，報28729點，低水75點。

歐洲三大股市全線向好，倫敦富時100指數最新升0.22%，美國道指期貨亦升22點，報25549。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)跌0.5%；建行(00939)走低0.6%；滙控(00005)走高0.1%；友邦(01299)升0.5%；旺旺(00151)為升幅最大藍籌，全日揚5.1%。恒生(00011)再創新高，盤中高見210.6元，收升1.25%，報210.2元，恒生市值達4018億元，跑贏對手中銀香港(02388)的4007億元，中銀全日微升0.3%。

焦點板塊

風電股：突落鑊熱炒，龍頭的龍源電力(00916)揚5.9%；華能新能源(00958)飆升8.6%；大唐新能源(01798)也彈升7.2%；新天綠色(00956)也升3.3%；風電設備商金風科技(02208)亦抽高5%。

基建及資源；國務院總理李克強昨日表示，需加快中西部建設，基建、資源獲追捧。中鐵(00390)與中交建(01800)分別升3.2%和3%，中交建一周更飆19.6%，為全周升幅最大國企指分股；中國建築(03311)彈5.1%；馬鋼(00323)揚5.3%；鞍鋼(00347)漲5%；海螺(00914)升2.2%；中國建材(03323)升4.1%；神華(01088)升3.3%，為今日升幅最大國指成分股。

燃氣股：個別沽壓大，中燃(00384)挫4.9%，為本周最弱國指成分股，全周挫5.6%：新奧(02688)跌3.5%；港華燃氣(01083)跌1.3%；天倫燃氣(01600)下滑2%。

焦點股份

吉利(00175)：遭大摩削評級兼降價，股價收市挫3.3%，為今日表現最差藍籌。

華虹半導體(01347)：昨獲中資劵商大升目標價56%至32元，股價揚4.9%。

天利(00117)：憧憬MLCC加價，天利炒高11.3%，天利旗下宇陽科技為内地最大MLCC廠商。

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