即巿股評 港股直擊

到底畢非德一直所倡議的「買入並持有」(buy and hold)策略，套用在港股身上是否奏效，筆者一直相當懷疑。「買入並持有」這個策略的首要條件，是市場有效假說(Efficient Markets Hypothesis)，這個假說本身是相信公司股價可在公平遊戲中對歷史因素、現實情況及預計情景中極大程度地反映出來。單講公平遊戲這一點，恐怕港股已不符合。市場既然失放，買入並持有又如何行之有效呢？

試問天下間有多少個監管機構容許上市公司一而再地利用凶殘手法攤薄小股東權益？單單這一點，香港監管機構就連內地監管機構都不如。過去三年，你能否點出一家A股，曾經先後進行過先合股再供股(10合1再1供10)、大比例供股(1供5)及大比例合股(50合1)？筆者自問才疏學淺，實在想不到哪一家A股如此出類拔萃，唯獨在香港上市的藍鼎(00582)便做得出來。

謎網50打殘細價股

大約在四、五年前，香港中小型上市公司炒作氣氛相當熾熱，不少投資者包括筆者在內，細心研究上市公司通告，務求在繁複的企業融資活動中找出炒作契機。玩了兩三年後，投資氣氛有所改變，市場開始轉為「炒殼」甚至「炒殼花」。大量上市公司在未上市之前已是「期殼」，上市一年極速轉手，然後再靠大陸莊家將其市值打至過百億。貨乾易挾股價爆升，殼股市場進入前所未有的高潮。

盛極而衰，物極必反，一個「謎網50」，不單止打賤謎網50系列的股份，還打殘了整個細價股市場。依賴殼股及內幕消息作為寫作題材的專家，一個二個轉型寫黃色小說。投資者跟隨時代轉變，由過往醉心於炒作「爆升」與「倍升」的股份，重新回到大價股、藍籌股的價值投資懷抱之內。

香港金融市場與香港投資者不可能是「市場有效假說」與「買入並持有」的關係，最主要原因是前者無心、後者無力。市場不少分析將騰訊(00700)拿來當作價值投資的教科書，看上去「似層層」，實際上是運氣好多於眼光好。同樣是藍籌股，若然投資者buy and hold的股份是電訊盈科(00008)與思捷環球(00330)，持貨至今實在瓜多菜少。

今年到目前為止，金融市場最大的特色，就是專殺價值投資者，俄鋁(00486)與中興通訊(00763)不在話下，大量有業績支撐的股份，無不被洗倉20%至30%。今早一覺醒來，終於看到這波大股「塵爆」的風氣漫延到美股，Facebook單日下挫19%，市值蒸發1194億美元，相當於吉利汽車(00175)、金沙(01928)、石藥(01093)及碧桂園(02007)市值總和。

尋找估值合理股災股

Facebook大插水，理由是第二季業績差過預期、每日活躍用戶人數下降、以及下半年營業收入增長率放緩等。奇怪的是，Facebook已經上市六年，應該已經有一大堆分析員在研究，上面那些所謂的理由，該不會是一天內突然發生的。看到Facebook被強力洗倉，再望望香港今年不少價值股均出現不同程度的強力洗倉，赫然發現，也許2018年餘下日子，會是個暴力洗倉與暴力抽升時代。

事實上，筆者早在6月22日的文章《變種股災正進行中》，表明當時大市已進入「局部股災」階段。時隔一個月，筆者會形容現時大市已走出最壞情況，部分早前提到的股份如華能新能源(00958)及馬鋼(00323)已率先走出困境，相信其他有基本因素支撐而估值合理的「股災股」，在稍後時間亦會逐步收復失地。未來一個月，相信大市仍會處於蜜月期，與其buy and hold，投資者不如採取游擊戰應對。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。