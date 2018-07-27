即巿股評 港股直擊

今日分析股份是易居企業控股(02048)，上市日期為7月20日，早前招股規模約3.23億股，佔發行股本22%，因別於常見的25%，理由是其上市的市值不少於100億元，按招股價介乎14.38至17.68元，計出市值約211億至259億元，顯然是高市值股份。但由於招股銷情欠佳，公開發售認購率只有0.73倍，因不足1.00倍而出現反回撥機制啟動，約862萬股需要從公開發售撥入配售部分，由大約2.91億股上調至2.99億股，扣除基石投資者獲發約1.85億股，大戶承接股數不多於1.14億股。於7月24日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示，參與者有216名，其中首九名佔總數只有4.17%，卻錄得街貨佔比達81.98%，因已高於八成，反映貨源已被高度歸邊，證明股價具備上揚條件。

基本因素不俗

此股以下限價14.38元上市，截至7月25日為上市第四日，首三日皆見「陰燭」，除了首日高見15.24元 (僅高上市價不足6%) 後，股價未嘗高於14.42元，與上市價相若，於7月24日收報13.64元，翌日卻升逾5%，收報14.36元，似有短期重回上市價跡象。除了技術走勢吸引，基本因素亦見不俗，集團自2000年成立，根據戴德梁行報告，是中國領先的房地產交易服務提供商。原因是於2017年產生的一手房代理服務收入最多，房地產交易數據及土地數據所覆蓋的城市數量最多，且截至2017年12月31日以門店數量計房地產經紀網絡位居第二。不過盈利表現明顯有改善空間，於過去三年 (2015至2017年)之股東應佔溢利分別約1.65億、4.87億和3.52億元，而2016和2017年相對增長1.95倍和倒退27.71%，暫看不具備中長線投資價值，短線操作則另作別論。

成本價之分析

筆者留意此股的股權分散，主席兼執行董事周忻為最大持份者，佔權還不足兩成，另外三名主要股東為碧桂園 (02007)、萬科企業(02202) 和中國恒大(03333)，皆佔權11.70%，於招股書顯示每股成本為10.37元，較上市價折讓不足28%；還有其他28名首次公開發售前投資者，每股成本介乎10.33至10.48元，即或以最低的10.33元計算，較上市價折讓只有28.16%，較普遍折讓為五成或以上顯著為低，加上於7月25日收報14.36元，仍然低於上市價，反映現價進場風險不大。再者，今次招股有四名基石投資者參與，其中華昌國際有限公司獲發股數最多，約7337萬股，佔已發行股本5%為大股東，暗示對上市後股價表現有信心。而不論是首次公開發售前投資者或是基石投資者，都設有禁售期，大部分為上市首六個月；但上述三隻大型上市內房股之禁售期則為上市首十二個月，基本上一年股價變化可以很大，卻不介意較長禁售期，也可視為對股價表現有信心之另一線索。

買賣策略參考

於7月25日收報14.36元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於13元或以下買入；保守者則可於11.45元或以下買入。初步目標價為18至20元，承著傳統「金九銀十」的內地樓市銷情較佳時機，距今僅約一個多月，預算持股不足兩個月至少可達目標價下限；若有興趣作中長線投資，持貨不少於一年可看目標價為25至28元。而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，當遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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