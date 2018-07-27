即巿股評 港股直擊

隔晚美股分道揚鑣，道指升至5個月高位，但納指跟標指喺Facebook急挫同埋其他科技股腳軟拖累下跌。港股今早低開46點，一度跟隨A股下跌而插水208點，低見28572點，不過28600點呢個關口，似乎大戶想喺期指結算前力守，加上A股跌幅收窄，港股即拗腰收復失地，更一度倒升35點，見半日高位28817點。恒指半日報收28769點，跌11點；國指則跌1點，報收11019點。半日成交額只有365億元，睇個款今日好大機會成交額全日唔夠800億元。

本來騰訊(00700)呢一浸反彈已顯得軟弱無力，唔單止冇咗大市火車頭嘅王者風範，更成為反彈市負累。再加埋Facebook跳崖式急跌，拖累科技股腳軟，騰訊今日半場再跌0.7%，中午報收372.2元。阿Man再提醒大家，騰訊牛熊證街貨幾乎一面倒以牛證為主，原因係有部份本金有限嘅缸邊友，一直以衍生工具當正股咁坐，覺得騰訊正股晒士大犯本，索性長坐牛證當作坐正股。目前最近一個牛證重貨區喺365至369.8元，一騰訊失守369元，唔止除開始大肆殺牛，落360元至355元先識刹車。

至於其他重磅股不提也罷，都係吽吽逗逗偏淡居多，但成交有限，沽壓唔算大。表現最好喺內需股，逆市上升，旺旺(00151)升4.8%，成為最大升幅藍籌。其他食品股升幅由1%至3%不等。風電股亦落鑊熱炒，龍頭龍源電力(00916)跟華能新能源(00958)分別升5.7%及9%。風電設備商金風科技(02208)亦抽高，半日亦升7.2%。

玩嚟玩去都係缺水，一個板塊升，另一個板塊跌，早兩日強勢嘅燃氣股，今日有回吐，普遍下跌2%或以上，不過燃氣股喺跌市中，具有一定防守性，回吐可能係低吸好機會。

中國鐵塔(00788)開始招股，可惜市況反應冷淡，主要係中國鐵塔晒士甚為巨大，將會係今年集資王，加上除咗5G概念之外，唔多覺有其他亮點，自然難以吸引缸邊友。另一個原因係小米(01810)之前上升，原來掛牌首日會有平貨執，基於目前市況仍然不穩，唔少缸邊友寧願等鐵塔上市後再考慮入唔入場，咁搞法唔知鐵塔會否認購不足，若然出現呢個情況，又確係笑大人個口。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)