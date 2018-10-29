即巿股評 港股直擊

讀者黃先生問：「我想問下隻比亞迪電子(00285)現大概52周低位, 可以入重貨嗎? 中美貨易戰對比亞迪電子長遠影響會否很大? 謝謝。」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「我覺得現階段沒有理由入重貨，尤其是大市正處於熊市初段，底部「有排都未到」。比亞迪電子的電池業務，主要受到大環境、行業的影響，很難有大增長的機會。雖然去年度業績不俗，盈利有超過一倍的增長，現水平估值不算昂貴，我覺得買些少當存貨亦是可以接受，但不是選擇重注。因為真正的股價表現，除了基本面、估值平與貴外，還要視乎市場情緒、氣氛。現時未到最恐慌、惡劣，反應壞消息的時間，加上不要執著貿易戰一個因素，而是現時的大環境，經濟有下行風險，自然會影響公司業務前景，所以無需要現階段選擇重倉。若是短炒的話，現價是有反彈的動力。我認為短線時有些少技術超賣的情況，但要待市況穩定下來才有反彈動力。」

譚智樂 耀才證券研究部副經理

「筆者不建議現時重貨買入比亞迪電子並不吸引，雖然目前中美貿易戰對比亞迪電子影響不大，但若往後美國加大對中國貨品徵收關稅，屆時有可能造成較大之影響。更重要的是，目前全球智能手機增長放緩，包括中國在內。市場研究機構Canalys發表報告，指中國智能手機第二季出貨量1.04億部，較去年同期的1.13億部跌8%。手機出貨量轉弱，削弱手機零部件供應商之議價能力，整個行業毛利率目前正處下行之勢頭中，板塊估值仍處下調勢頭中。以比亞迪電子第一季業績看，毛利率已下跌0.7個百分點至9.8%，股東應佔溢利下跌12.6%至4.64億元人民幣，在缺乏盈利增長能力之因素帶動下，建議目前宜先留意中期業績之表現再作部署。從技術走勢上看，股價已跌失守10元之心理關口，一日股價未重上50天線之上，反覆尋底之形態仍可能持續，若跌穿早前7月6日低位8.69元之支持位，很大可能順勢下試7元之水平。」

呂梓毅 信報研究部首席經濟及策略師

「本月初三星電子預告次季業績僅輕微增長，兼且較市場預期差，而為三星供應零件的比亞迪電子股價因而受壓，並且跌至8.69元的15個月以來低位。從估值角度看，預測市盈率為6.5倍，較中位數低0.5個標準差，估值合理。不過，2016年至2017年初期間，預測市盈率可較當時中位數低約1個標準差；若以這標準計，股價可回到約6元的水平；且須留意的是，分析員於今年4月開始，逐步向下修訂對比亞廸電子2018年和2019年的預測每股盈利。目前2018和2019年預測盈利按年增長分別為 -4.7%和+14.0%。根據2017年財務數據顯示，比亞廸電子營收來源，有81.8%是來自內地；出口去美國市場的只佔1.5%而已，所以僅從這角度看，中美貨易戰對比亞迪電子影響不致太大。話需如此，正正因為比亞廸電子有很大的營收比重來自內地，留意人民幣貶值對其折算為港元的盈利構成壓力。」

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