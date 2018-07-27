港股直擊 即巿股評

隔夜美股走勢分歧，道指升112點，惟Facebook大瀉拖累納指挫1%。港股今早曾挫逾兩百點回穩，港股半日微跌11點收市。

恒指今早低開46點報28734，隨後跌幅擴大，最多跌208點，低見28572，但低位有買盤支持，推動大市掉頭回升35點，高見28816，餘下今早大部分時間好淡爭持。恒指中午收報28769點，跌11點或0.04%，大市成交額365.15億元。

國企指數中午收報11019點，跌1點或0.02%。

A股今早受壓，上證半日跌0.06%；深成指中午跌0.25%。

藍籌股個別發展。騰訊(00700)半日跌0.8%；建行(00939)走低0.4%；滙控(00005)升0.2%；舜宇(02382)升1.2%。

焦點板塊

內需股造好：逆市上揚，旺旺(00151)漲4.8%，奪升幅最大藍籌；蒙牛(02319)升0.8%；萬洲(00288)升3.4%；華潤啤酒(00291)升1.7%；H&H(01112)升2.2%；統一(00220)升0.9%；呷哺呷哺(00520)創新高，曾見18.14元，半日升3.3%。

風電股：突落獲熱炒，龍頭的龍源電力(00916)揚5.7%；華能新能源(00958)飆升9%；大唐新能源(01798)也揚6.5%；新天綠色(00956)也升2.9%；風電設備商金風科技(02208)亦抽高，半日飆升7.2%。

燃氣股：個別沽壓大，中燃(00384)挫4.3%：新奧(02688)跌3.5%；港華燃氣(01083)跌2%；天倫燃氣(01600)挫3%。

汽車零件股：受美國汽車股次季業績欠佳影響，多隻汽車零件股上日急挫，今早則回勇，敏實(00425)反彈4.8%；耐世特(01316)回升3.6%。

焦點股份

吉利(00175)：遭大摩削評級兼降價，股價半日挫3.3%，為表現最差藍籌。

華虹半導體(01347)：昨獲中資劵商大升目標價56%至32元，股價半日揚4.9%。

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