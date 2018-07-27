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今日 11:46 港股直擊 即巿股評

【異動股】華虹曾飆7% 中資券商昨大升目標價

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華虹半導體(01347)昨獲中資劵商大升目標價，股價逆市造好，最高見過29.6元，飆7.05%，現造28.85元，仍揚4.3%，成交金額1.19億元。

內地劵商華興資本昨日發表報告，指華虹生產效率改善，及加上毛利率擴大，加上訂單平穩，維持「買入」評級，目標價由20.5元，大升至32元，折合2019年預測26倍市盈率。

至於中芯(00981)現升1.6%，造9.89元；先進半導體(03355)則無升跌，現造0.82元。

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