即巿股評 港股直擊

噚日揀嘅滙豐Put(24681)，可以喺滙豐控股(00005)下晝1點15分至25分呢段時間，5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)出現接近超買，又或者等到下晝3點20分至30分再靚位時落場。如果喺第一個時間落場嘅話，(24681)嘅買入價就大約係$0.0875；如果係之後個靚位落場嘅話，按(24681)期時高低位($0.083/$0.085)嘅平均數$0.084嚟作為買入價。

不過，噚日恒指尾市跌幅收窄返唔少，搞到今日就算開市再跌過，都只係跌返去噚日買(24681)附近水平。依家9點56分，打完電話比IT部賢哥之後再睇返(24681)報$0.084。

隻(24681)點算？睇吓滙控嘅走勢圖先啦(順帶一提，買輪證係睇佢underlying嗰走勢，而唔係睇粒輪證嘅走勢架)。滙控日線圖上SlowSTC(14,3)%K線已經明顯喺高位跌穿%D線，而MACD嘅DIV亦於正數範圍見收窄，前日(7月25日)嘅上升裂口(74.65至75元)已經補咗，而接住最近嘅第二個上升裂口就係星期二(24日)嗰個(73.5至73.85元)，如果滙控落返去補呢個裂口嘅話，就即係佢股價先要跌穿10天線(73.78元)。

轉保歷加通道睇，滙控其實同恒指走勢相差無幾，滙控早兩日升穿條保歷加通道之後，今日終於回返落嚟，同時見到保歷加通道口拓闊，即係比位佢走，只係配埋下方嘅技術指標，估計下行嘅機會較高。

衰就衰在個股嘅街貨參考價值比指數低，事關個股嘅牛熊證數量一定比指數證少，而且有部份個股證有牛無熊，數據上唔夠指數證咁「Big data」，好彩滙控同恒指關係都密切，勉強可以用住恒指嘅牛熊證街貨圖去進一步推敲倒底個市下行機會係咪真係咁大。

依家10點18分，恒指做緊28657點，上方最貼價嘅熊證就係29000至29099點，呢度得返105張期指，同現價七相差442點；至於下方最貼價嘅牛證就係28200至28299點，呢度有成1801張期指，係重貨之中嘅重貨(仲重過熊證29100至29199點嗰1103張期指嘅重貨區)，同現價比相當457點。

上行同下行嘅點數確實係差唔多，之但係下行嘅街貨明顯比上行嘅吸引，會唔會大市吽埋今日，甚至又好似噚日咁，收市時跌少啲，喺下個星期一二(30日及31日)，即期結同月結前又再做好啲，引牛入局之後，至8月先至大開殺界？

故事就咁諗，恒指依家(10點23分)都比今朝跌少咗，而我關心嘅仍然係(24681)，因為可能又要過weekend，好彩只係小注啫。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan