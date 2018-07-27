今日 09:34
港股直擊
即巿股評
太平洋航運(02343)低開4%，報2.17元，成交額2350萬元。
集團將公布截至6月底止中期業績，股價昨日高見2.3元創一個月高。
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5G頻譜大增 趕2020年推出
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美歐貿易休戰 集中火力抗華
急症科醫生鍾浩然：大部分病症可在30秒內…
譚淑美
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當道指新貴遇上世界首富
China to adopt modest easing to stimulate growth
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
CoWork 2.0社群為本
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fb瀉近19%拖冧納指 道指三連升
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亞馬遜季績遠勝預期 市後股價反彈
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庫德洛:美國次季經濟增長十分強勁
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美眾院通過國防授權法案 限中國對美投資
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港股甫開挫逾150點 吉利再插逾4%
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開市焦點:早段料偏軟 留意科技股
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美商務部續研進口車關稅 羅斯稱暫不徵稅
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美參議院通過降低涉中國商品關稅議案
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