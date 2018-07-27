即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開低走，全日波幅458點。恒指收報28781點，跌139點或0.48%，成交金額813.68億元。國指收報 11021點，跌52點或0.48%；上證收報2882點，跌21點或0.74%。三項指數都偏軟，以A股走勢較差。

恒指以陰燭收市，收市水平返回保歷加通之內；若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「穿頭破腳」的利淡形態。MACD快慢線正差距擴闊，反映走勢仍偏好。全日上升股份669隻，下跌股份900隻，整體市況偏淡。

中國商務部發言人證實，目前中國未與美國就重啟貿易談判進行接觸。美國和歐盟就貿易問題達成協議是一件好事，但中方將關注雙方聲明能否得到真正落實。

歐洲央行議息後，維持政策路徑不變，重申將繼續每月購買300億歐羅的資產，直到9月底；並承諾至少在2019年夏季結束前保持利率不變。

美國眾議院通過法案，決定擴大美國對敏感產業的外國投資審查，意味著中國對美國科技公司的投資可能變得更加困難。美國淡化很快與中國達成貿易協議的希望，貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)在參議院聽證會上表示，他估計與北京的貿易問題將需要數年時間才能解決。美股三大指數個別發展回軟，今早亞太股市向好，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，支持參考為20 SMA(約28456)。

個股介紹：

中國奧園(03883)的主要業務為在中國從事物業發展及物業投資業務。

集團發出盈喜，預料截至2018年6月底止的中期業績，預期核心純利(即扣除投資性物業公允值收益、提前贖回優先票據溢價、滙兌損益及衍生金融工具公允值變動虧損)同比增加約50%，原因是集團在2018年上半年期間交付予買家的總建築面積增加所致。

集團現價市盈率8.34倍，周息率5.256%。股份上日收報5.9元，上望7元，止損設於5.4元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇(CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。