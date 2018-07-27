港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指三連升，市場聚焦重磅股業績。當中Facebook增長速度放緩，股價大插19%拖累納指。港股昨日吐139點後，今日早段料偏軟。

道指收市升112點或0.44%，收報25527點，連升三日，創5個月高。納指收市跌80點或1.01%，報7852點；標指跌0.3%，報2837點。

Facebook警告未來收入增長速度放緩，加上活躍用戶量增長遜於預期，股價盤中曾插20.11%，市值瞬間蒸發逾1200億美元，創下美國市值蒸發紀錄，收市挫19%。

亞馬遜第二季純利為25.3億美元，去年同期盈利為1.97億美元，表現遠勝預期，股價昨晚挫2.98%，市後交易時段回升。晶片商英特爾第二季純利按年升78.3%至50.1億美元，勝預期，但數據中心業務收入升幅遜預期，市後交易時段最新挫5.66%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報75.4元，較本港上日收市高0.65元；騰訊(00700)ADR收報373.55元，高1.25元；國壽(02628)ADR收報20元，低5仙；中海油(00883)ADR收報12.81元，低3仙；中國鋁業(02600)ADR收報3.58元，低1仙；中石油(00857)ADR收報5.8元，低0.2元；中石化(00386)ADR收報7.43元，低2仙；中移動(00941)ADR收報69.83元，高0.13元；聯通(00762)ADR收報9.69元，高2仙；中電信(00728)ADR收報3.54元，無升跌。

歐盟與美國達成共識，雙方避免貿易戰，德國股市創五周新高，德國DAX指數收報12809點，攀升1.83%或229點；法國CAC 40指數收報5480點，上揚1.00%或54點。

ADR港股比例指數28760點，跌21點或0.07%。夜市期指收報28700點，跌43點，較昨日恒指收市低水81點。恒指昨日開報29083點，惟重上兩萬九後即見沽壓，收報28781點，跌139點或0.48%。

焦點板塊

科技股：Facebook急挫，科技製造商英特爾市後交易時段亦受壓，留意本港科技股氣氛。

焦點股份

長和系：長建(01038)中期盈利59.42億元，按年增長5.04%。每股中期息派0.68元，較去年同期派0.67元，增加1.49%。電能(00006)中期股東應佔溢利41.2億元，按年增2.39%，每股派發中期息0.77元。

多家公司即將公布業績，較受市場關注有：匯賢產業信託(87001)、置富產業信託(00778)、太平洋航運(02343)和中信資源(01205)。

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