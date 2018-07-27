重要通告 港股直擊

莊園牧場(01533)宣布，收購西安東方乳業餘下82%的股權，代價2.49億元(人民幣．下同)。

西安東方乳業主要經營奶牛養殖及乳製品生產的業務，其為甘肅及青海其中一家領先的乳品公司。目前，集團持有其18%權益，完成後，西安東方乳業將成為集團全資附屬。

集團表示，將以內部資源撥付，部分會動用A股上市籌集所得款項，從原本計劃用於1萬頭進口良種奶牛養殖場建設項目其中約1.01億元，及全數擬作自助售奶機及配套設施建設項目的約4940.88萬元，將用作支付上述收購的部分代價。