即巿股評 港股直擊

港股四連升後，投資者趁機食糊，恒指周四高開162點後輾轉下滑，最多挫295點，尾市略為回穩，收報28781點，跌139點(0.48%)，主板成交額縮減至814億元。

技術走勢方面，恒指昨天高見29083點即轉跌，29000關口上方沽盤湧現，後市暫受制5月中至今形成的TrendWatch下降通道頂部(1個標準差)，約29100點。由於恒指14天RSI再失守50強弱分界，短期確有轉弱風險。

再者，恒指50天線(29647點)與250天線(29533點)只相差114點，按目前走勢來看，50天線下周很可能插穿250天線，出現被視為利淡中長線後市的死亡交叉，這將是2015年8月後3年來首次重現此訊號。

然而，死亡交叉是否真的預示熊市殺到？統計1980年起30多年間數據，恒指合共出現22次死亡交叉，但隨後大市走勢未必「例淡」，反而多數會出現短線反彈。附【表】可見，比較過去38年該訊號發出後1、5、10、20及50個交易日的恒指表現，上升比例由其後5個交易日的63.6%，逐步提高至50個交易日的86.4%。

此外，獲利幅度也隨着時間而增加，統計顯示，50天線跌穿250天線出現後50個交易日，恒指平均漲幅及升幅中位數分別為6.3%及8.1%，表現均為最佳。投資者若藉死亡交叉出現而博反彈，也有勝算。

死亡交叉與黃金交叉(50天線升越250天線)的關係同樣值得關注。恒指對上22次發出死亡交叉至黃金交叉期間(為時介乎5至433個交易日，平均141天)，大市平均錄得4.9%進賬，升幅中位數為7.3%，上升比例達77%，反映趁死亡交叉入市、黃金交叉離場，不失為獲利的策略。

恒指上次出現黃金交叉(2016年8月11日)後，持續攀升至今年1月的33484點才見頂反覆回落，迄今累挫14%。

信報EJFQ系統的恒指CAPE(經周期調整市盈率)亦由1月份最高的16.7倍降至12.5倍，較1980年以來的中位數15.78倍，低0.7個標準差，屬偏低水平，除非中美貿易戰等環球宏觀經濟形勢惡化，否則恒指短期見底的機會不能抹殺。

不過，從另一個角度看，死亡交叉出現也可以代表市況已有若干幅度的調整，具備了中短期反彈的條件，長線而言，也要留意整體市況是否真的步入熊市，換句話說，恒指下周一旦出現此訊號，對於港股投資者而言，可伺機博反彈。

信報投資研究部

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