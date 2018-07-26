今日 19:42
重要通告
港股直擊
雲頂香港(00678)公布，訂立兩項建造的新船舶內，若干指定範圍相關承建工程，總代價合共1.88億歐羅(約17.16億港元)。
目前，船舶建造預期將於2021年完成。
Milano現樓呎價1.37萬 低開一成
今日信報
鐵塔反應冷 首日孖展僅6.7億
電玩致命誘惑
占飛
｜
今日信報
當道指新貴遇上世界首富
畢老林
｜
今日信報
從盈利預測看貿戰陰霾初步衝擊
呂梓毅
｜
今日信報
Why extending statutory maternity leave will be win-win for all
Joseph Lee Kok-long｜ EJ Insight
輕易自製寄到未來情書 港產通訊App變時間膠囊
StartupBeat
旅遊看經濟 人幣貶值是危是機
陸庭龍
｜
財富管理
WSJ:中國放手人幣貶值非針對特朗普
中國財經 ｜ 今日 10:56
長建中期多賺5% 息0.68元
港股直擊 ｜ 今日 16:50
【盤房來料】反彈29000重要關口又遇阻
即巿股評 ｜ 今日 13:18
開市焦點:有望重上二萬九 留意騰訊走勢
港股直擊 ｜ 今日 08:58
調查:近七成港人料樓價續升
香港財經 ｜ 今日 11:01
德銀指騰訊面對三大問題 降目標至452元
港股直擊 ｜ 今日 12:05
【輪證贏家】滙控成個Put樣出晒嚟
港股直擊 ｜ 今日 11:28
電能中期盈利增2% 息0.77元
港股直擊 ｜ 今日 16:44
港股突倒跌80點 騰訊受壓
港股直擊 ｜ 今日 10:14
港股挫近300點 內險回吐
港股直擊 ｜ 今日 14:29
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞