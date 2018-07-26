即巿股評 港股直擊

疫苗造假案打窒強勢板塊醫藥股，疫苗問題亦有愈挖愈深之勢，目前市場信心問題大於整個行業的陋習，如發展到不止數據造假，而是普遍影響健康甚至生命，那真如十年前內地乳業崩潰。

醫藥股要避風頭甚為可惜，物業管理股為剩下強勢板塊的熱門尋寶地。

日前發盈喜的祈福生活服務(03686)今日發力飆28.1%；深市「港股通」綠城服務(02869)逆市升1.5%，更有3326萬元北水淨流入。

根據EJFQ之FA+數據，花樣年(01777)旗下彩生活服務(01778)市盈率低中位數0.2個標準差；預測PEG比率(兩年)為0.67，估值上相對便宜。13個分析員評級中有12個叫買。

走勢方面，集團2014年6月底上市，上月高見9.25元創上市新高，整固後近期於8.5元附近橫行，上方阻力細。

物業管理股的「港股通」股份目前只有綠城服務和中海物業(02669)，今日收市市值348億元的半新股碧桂園服務(06098)進入「港股通」只是時間問題；另一半新股雅生活(03319)市值逾63億元，相信要等等。餘下就是市值114.43億元的彩生活，北水憧憬或成短線催化劑，8.5元水平可入第一手，嚴守止蝕。

陳鎮強

信報投資研究部

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