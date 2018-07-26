港股直擊 即巿股評

港股今日先高後低，開報29083點，創逾一個月高後隨即掉頭，午後曾挫295點，收報28781點，跌139點或0.48%，四連升告終，大市成交額813.68億元，為一周最低。

北水結束連續6日淨流入，全日錄北水淨流出9.06億元人民幣。

騰訊(00700)遭德銀削目標價至452元，今日續遭北水減持，全日錄4.86億元淨流出，為淨流出最高股份。

中資金融股亦普遍錄流出，建行(00939)流出3.16億元；招行(03968)錄1.41億元淨流出；中行(03988)有1.59億元淨流出；平保(02318)有5949萬元淨流出。獨工行(01398)獲7767萬元淨買。

中資電力股今日一度逆市走高，惟收市普遍要跌，當中微跌0.3%的華能(00902)淨流出1.02億元。另外，兗煤(01171)錄4759萬元淨流出；南航(01055)錄3511萬元淨流出。

相反，融創(01918)錄1413萬元淨買入；楓葉教育(01317)有2755萬元淨買入；吉利(00175)有955萬元淨買入；奧園(03883)發盈喜，股價高收1.4%，全日錄202萬元淨買入；細股民眾金融(00279)亦有149萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、華能、融創、招行、中行、兗煤、吉利、南航及工行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、中興(00763)、建行、綠城服務(02869)、福壽園(01448)、楓葉、奧園、平保和民眾金融。