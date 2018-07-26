訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:37 港股直擊 即巿股評

【北水手影】轉淨流出9億 力沽騰訊建行

放大圖片

港股今日先高後低，開報29083點，創逾一個月高後隨即掉頭，午後曾挫295點，收報28781點，跌139點或0.48%，四連升告終，大市成交額813.68億元，為一周最低。

北水結束連續6日淨流入，全日錄北水淨流出9.06億元人民幣。

騰訊(00700)遭德銀削目標價至452元，今日續遭北水減持，全日錄4.86億元淨流出，為淨流出最高股份。

中資金融股亦普遍錄流出，建行(00939)流出3.16億元；招行(03968)錄1.41億元淨流出；中行(03988)有1.59億元淨流出；平保(02318)有5949萬元淨流出。獨工行(01398)獲7767萬元淨買。

中資電力股今日一度逆市走高，惟收市普遍要跌，當中微跌0.3%的華能(00902)淨流出1.02億元。另外，兗煤(01171)錄4759萬元淨流出；南航(01055)錄3511萬元淨流出。

相反，融創(01918)錄1413萬元淨買入；楓葉教育(01317)有2755萬元淨買入；吉利(00175)有955萬元淨買入；奧園(03883)發盈喜，股價高收1.4%，全日錄202萬元淨買入；細股民眾金融(00279)亦有149萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、華能、融創、招行、中行、兗煤、吉利、南航及工行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、中興(00763)、建行、綠城服務(02869)、福壽園(01448)、楓葉、奧園、平保和民眾金融。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。