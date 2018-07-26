港股直擊 即巿股評

歐美貿易爭拗緩和，隔夜美股造好，惟港股四連升後，投資者趁高獲利，恒指全日虎頭蛇尾，兩萬九得而復失，收市跌139點，大市成交偏靜，連續兩日不足900億元。

港股跟隨美股向上，恒指高開162點，報29083，惟已是今早高位所在，兩萬九上獲利盤湧現，港股掉頭向下，午後最多跌295點，低見28625，惟28600暫見支持，尾市跌幅收窄，恒指收報28781點，跌139點或0.48%，大市成交額813.68億元，較上日少5.8%，為一周最低。大市今日上升股比例為43%，下跌股比例為57%。

國企指數收報11021點，跌52點或0.48%。

恒指即月期貨收市跌168點，報28743點，低水38點。

歐洲三大股市向好，德國DAX指數表現最佳，現升1.33%，美國道指期貨升35點，報25438；Facebook季度收入及用戶增長差過預期，拖累納指期貨最新跌0.85%，報7405點。

藍籌股大致向下，當中騰訊(00700)與友邦(01299)為跌市元凶，質低恒指63點，受facebook隔晚盤後大跌兩成拖累氣氛，騰訊曾挫逾2%，全日跌1.3%；友邦跌0.9%；建行(00939)走低0.6%；滙控(00005)跌0.4%；恒隆地產(00101)逆市升1.1%，罕有成為表現最佳藍籌。

焦點板塊

汽車及汽車零件股：美國福特業績差過預期，同時降盈利預測，汽車零件股敏實(00425)及耐世特(01316)瀉10.3%和挫6%；亦連累其他汽車股，廣汽(02238)挫3.6%，跑輸一眾國指成分股；華晨(01114)亦挫5%；吉利(00175)跌3.3%，是包尾藍籌；長汽(02333)下滑2.5%；北汽(01958)也跌3.7%。

基建及水泥股：普遍受壓，中國建築(03311)跌0.3%；中交建(01800)跌0.8%；中鐵(00390)降2.4%；中國鐵建(01186)走低1.1%。中國建材(03323)下滑0.5%；海螺(00914)跌1.7%；惟華潤水泥(01313)升1.6%。

濠賭股：早段承接昨日強勢，惟午後回落。金沙(01928)次季多賺三成，股價今早高開3%，收市無升跌；瑞信維持「跑贏大市」評級。銀娛(00027)早段見逾一個月高位，收市倒跌0.9%。新濠國際(00200)挫3.7%。

焦點股份

普拉達(Prada)(01913)：獲摩根大通升評級至「增持」，目標價由34元升至42元，股價應聲炒上，突破多條平均線，全日炒高8.6%。

朸濬(01355)：控股權易手，每股作價0.93元，較停牌前溢價19.91%，全日大升23.7%。

泰和小貸(08252)：早前發盈喜，料中期業績錄得最少七成增長，惟午後突狂瀉，全日大跌34.5%。

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