即巿股評 港股直擊

若非出了facebook這個季績黑天鵝，成為質低騰訊(00700)藉口，港股實在有力升穿29200點這個熊證重貨區。現在看來，恒指自本月低位27745，反彈到今早29083，即累升了1338點，14天RSI稍升至50樓上即引來短線客計數。日線圖暫時仍然令好友憧憬小雙底(27830及27745)，一日指數在10天及20天線樓上，大市仍未太淡。短期重要阻力仍為250天線(約29533)，留意50天線短期內有機會跌穿250天線，形成另一組死亡交叉，勢被市場解讀為一個中長線利淡訊號。

短線市寬昨日明顯上升，3天線高於18天線比率急升6.3個百分點，去到48.6%，回升至6月中大跌市前水平，反映本輪反彈係由弱勢股帶動，不少股份早前表現低迷，稍為反彈就可以收復比較短線之平均線，但仍然未能重上50天線以至250天線，故中線市寬及長線市寬基本上未見明顯改善。

現時市況傾向三種玩法：一）短線Swing trade大藍籌輪證；二）中短線玩股價及估值皆殘之股份；三）月供實力藍籌。強勢板塊所餘無幾，只有燃氣及物管股仍然最強。

昨日收市後建議睇實騰訊牛之操作機會，但今早市前既然有facebook盤後大跌消息，騰訊隔晚ADR升1.4%當然不能作參考，要睇定，騰訊今日最多插2.5%低見370.4元，暫守住之前低位369.2元，收市跌幅收窄至1.3%。要睇今晚Facebook是否真的大插。對騰訊而言，筆者看法不太淡，畢竟估值已回至中位數，且大行在中期業績公布前相繼調低目標價，只要RSI出現鐘擺機會，將會是一個上佳的操作機會。

羅崇博 (杜比)