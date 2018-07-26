港股直擊 即巿股評

中國鐵塔(00788)昨日起招股，將發行431.15億股H股，當中5%在港公開發售，招股價介乎1.26元至1.58元，集資543.25億至681.21億元。每手2000股，入場費3191.84元。

綜合多間券商的數據顯示，鐵塔首日僅錄得約6.7億元孖展。

中資券商安信國際發表報告，認為國內通信鐵塔行業仍有較大增長空間，中國鐵塔共用率尚低，提升空間大，而集團管理效率亦優於國際同行。

弱點方面，集團議價能力弱，租金定價受限於「成本加成率」和「共用折扣率」，租戶越多，各租戶得到的折扣越大，在2018年簽訂的補充定價協定中，兩個比率再次下調，進一步削弱盈利能力。另外，集團負債規模龐大，而5G建設亦有資金壓力，該行預計，即使5G建設中80%的站址由社會塔(如電力塔)提供，集團僅建設20%鐵塔，後續資金缺口仍將超過600 億人民幣。

安信國際認為中國鐵塔盈利能力有限，短期內派發股息的可能性較低。

估值方面，根據招股價範圍，該行計算出中國鐵塔企業價值倍數(EV/EBITDA)為8.5至9.7倍，中位數較美國同業折讓近60%，與印度BI鐵塔公司相若。該行考慮美國股票二級市場正處在歷史估值最高位區間，而港股估值較低，認為中國鐵塔估值和定價合理。

安信國際在其IPO專用評級10分滿分中，予中國鐵塔5分，建議投資者謹慎申購。

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