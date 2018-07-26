即巿股評 港股直擊

侵侵所發動嘅貿易戰，從來針對嘅係中國，尤其係中國製造2025呢一點，正正係侵侵要打貿易戰嘅背後原因，既然主戰場暫時未有動靜，多個敵人不如多個朋友，美國轉向同歐盟扮friend，不失為喺呢場貿易戰上面其中一個策略。

歐美之間嘅貿易爭拗有所緩和，雙方達成協議暫緩關稅，同時表示有意建立「零關稅」框架，雖然零關稅說易行難，但歐美之間嘅貿易爭拗，總算露出一點曙光。呢個消息帶動美股隔晚扭轉早段跌勢抽升，不過Facebook派完成績表，投資者以行動表示對其業績唔滿意，掟貨令股價急挫兩成，一夜之間Facebook陷入技術性熊市，都咪話唔濕滯。

Facebook 呢吓反高潮，創新高後即急挫兩成，令所有科技股岌岌可危，騰訊(00700)本來隔晚ADR升得好地地，但市無耐已轉跌為升，半日股價跌2%，報收372.2元。至於其他重磅股，喺急升幾日後終見回吐，不過內銀股相對呢幾日嘅升幅，回吐幅度算有限。

今日大市回吐，係咪就代表反彈已告一段落，阿Man暫時唔多肯定，始終指數喺27800點出現雙底回升，反彈幅度去到黃金比0.382亦不為過，但偏偏今日高位只係29083點，跟呢個黃金比仲有些少距離。另一方面，周一期結及周二月結，唔排除今日回調過後，大市再一次挑戰29200點水平，做埋個雙頂先完成反彈，睇埋牛熊證街貨分布，暫時熊證重貨區喺29000至29499，呢範圍一個有相當於3884張期指，今早恒指高見29083點，只係回收不足900張期指街貨，斷估大戶無咁好心地，會放過其他熊證街貨，所以喺結算前，大市再做一次雙頂29100至29200點，甚至高低頂見埋29400至29500點可能性仍然存在。

大市今次反彈結束與否，要留意住28500至28600點呢個重要支持，尤其係28400至28500呢個位更加重要，剛好係10日及20日線之所在。大市若能力守喺呢個水平之上，反彈未必咁快玩完。當然港股仲有無得彈，要睇埋內地股市表現，今日A股同樣係急升後回調，只要A股重拾反彈升勢，港股或有望完成短線調整後，繼續其反彈之路。暫時港股支持位喺28500至28600點，一旦支持再度失守，或可確認反彈完成，港股又要重拾跌浪。阿Man則傾向上信港股經過六絕月之後，七月見底後反彈，但未能真翻身，可能再度回復上落區間移動，但好明顯移動區間已向下移一級喺三萬水平之下。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)