港股直擊 即巿股評

歐美貿易爭拗有望降溫，隔夜美股造好，惟港股四連升後，投資者趁高獲利，令港股今早高開低走，半日急吐逾兩百點收市。

港股跟隨美股向上，恒指高開162點報29083，惟已是今早高位所在，兩萬九上獲利盤湧現，港股掉頭向下，臨近午市，最多跌223點，低見28697，半日險守28700收市。恒指中午收報28707點，跌212點或0.74%，大市成交額443.08億元。

國企指數中午收報10991點，跌82點或0.74%。

A股今早亦向下，上證半日跌0.63%；深成指中午跌0.87%

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)半日跌2%；建行(00939)走低1.1%；滙控(00005)跌0.9%；友邦(01299)跌1.3%，上述四隻股份合共拖低恒指142點；蒙牛(02319)挫3.7%，午造24.6元，為表現最曳藍籌。恒隆地產(00101)逆市升1.6%，跑贏一眾藍籌。

焦點板塊

汽車及汽車零件股：美國福特業績差過預期，同時降盈利預測，汽車零件股敏實(00425)及耐世特(01316)瀉5.7%和9.2%；亦連累其他汽車股，廣汽(02238)挫3.4%，跑輸一眾國指成分股；華晨(01114)亦挫3.6；吉利(00175)跌2.6%；長汽(02333)下滑2.5%。

中資電力股：逆市上揚，大唐發電(00991)上半年發電量增44%，股價漲1.7%；華能(00902)則升2.7%，更是升幅最大國指成分股；華電(01071)揚3.3%；中國電力(02380)走高1.6%；華潤電力(00836)微升0.3%。

焦點股份

普拉達(Prada)(01913)：獲摩根大通將評級升至「增持」，目標價由34元升至42元，股價應聲炒上，突破多條平均線，半日炒高9%。

朸濬(01355)：控股權易手，每股作價0.93元，較停牌前溢價19.91%，中午大升21.5%。

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