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今日 11:44 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】耐世特敏實齊挫 福特績曳兼降盈利預測

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汽車零件股遭拋售，因美企福特上季純利差過預期，並降盈利預測投行，同時大和亦預期，汽車零件股上半年業績失望，敏實(00425)及耐世特(01316)沽壓顯著。

耐世特創52周低，最新造9.36元，瀉8.4%，成交金額7210萬元。該股暫錄8連跌，累插18.89%。

敏實也創一年低，現處盤中低位，現挫5.9%，造28.7元，成交金額7560萬元。

大和發表報告，預期汽車零件股表現失望，主要產品價格受壓，以及市場擔心中美貿易戰影響。

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