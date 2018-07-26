汽車零件股遭拋售，因美企福特上季純利差過預期，並降盈利預測投行，同時大和亦預期，汽車零件股上半年業績失望，敏實(00425)及耐世特(01316)沽壓顯著。
耐世特創52周低，最新造9.36元，瀉8.4%，成交金額7210萬元。該股暫錄8連跌，累插18.89%。
敏實也創一年低，現處盤中低位，現挫5.9%，造28.7元，成交金額7560萬元。
大和發表報告，預期汽車零件股表現失望，主要產品價格受壓，以及市場擔心中美貿易戰影響。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
汽車零件股遭拋售，因美企福特上季純利差過預期，並降盈利預測投行，同時大和亦預期，汽車零件股上半年業績失望，敏實(00425)及耐世特(01316)沽壓顯著。
耐世特創52周低，最新造9.36元，瀉8.4%，成交金額7210萬元。該股暫錄8連跌，累插18.89%。
敏實也創一年低，現處盤中低位，現挫5.9%，造28.7元，成交金額7560萬元。
大和發表報告，預期汽車零件股表現失望，主要產品價格受壓，以及市場擔心中美貿易戰影響。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|南韓人出國最愛帶即食麵 泡菜僅排第四
|上一篇：
|滬指半日跌18點 深成指跌82點