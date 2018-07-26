港股直擊 即巿股評

噚日朝早見個市裂口升，但初段呈高開低走；再加上見到恒指處於保歷加通道頂嘅水平，估計就算恒指粒數再彈升穿保歷加通道頂，但都唔會穿得好耐，為免觸礁，所以就先將所有嘅Call/牛掉走晒。雖然下半場又將個市推返上去，原本嘅「T星」最後變成「十字星」收工，不過都係安全至上。

今朝恒指開市升163點，升穿29083點，對比恒指牛熊證街貨圖嘅話，即係話個市已經踩咗入29000至29099點呢個重貨範圍，今日再睇呢度得返977張期指，單係噚日就走咗500張，咁都估計啲錢係見到個市咁行，所以先至逼走啲熊仔嘅；而今朝穿一穿29000點，先食28900至28999點嗰141張期指，對下方嘅牛證同打咗支強心針係無分別。

真架，上面無咗500張期指，就真係走咗落下面架，恒指牛熊證街貨圖下方嘅第一梯隊28200至28299點呢度有964張期指，當中仲有515張喺噚日新增，有圖有真相。

其實頂穿個天花板唔係問題，問題在於條保歷加通道往後嘅走勢係上/下，如果係向上嘅話，即係佢將個天花板同地板向上移，咁就算恒指第二日再升嘅時候都只會係撞到天花板，而唔係頂穿個天花板，如是者就帶動返恒指向上；問題係依家仲未睇得到條保歷加通道想點啫。

恒指有待觀察，咁就試吓係個股搵唔搵到食啦，都搵咗成兩個字，睇到滙豐控股(00005)個樣，日線圖SlowSTC(14,3)超買水平準備回落，14RSI高位圓底收工中，50天線(75.01元)見阻力，真係一個Put樣出晒嚟，滙豐Put(24681)，行使價70.88元，約4.7%價外，成交活躍，吼5分鐘圖見超買時小注落場。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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