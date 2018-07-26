港股直擊 即巿股評

歐美貿易關係降溫，隔晚美股造好，不過Facebook財務總監警告第三和第四季收入增長將出現高單位數下滑，市後曾插逾兩成。港股連升4日後，今早一度重上兩萬九，但隨即回吐。

恒指今早高開162點，重上兩萬九，報29083點見一個月高，甫開升幅收窄，上午10時前倒跌，暫時最多跌179點，見28741點。截至上午約11時03分，恒指報28783點，跌137點或0.5%，大市成交額353.74億元。

國企指數報11027點，跌46點或0.4%。

A股亦反覆偏軟，滬指最新跌0.41%；深成指跌0.66%。

藍籌金融股回吐，滙控(00005)跌0.9%；建行(00939)跌0.8%；友邦(01299)跌0.9%。另外，騰訊(00700)跌1.7%。

長和(00001)逆市升1.3%。

多隻服裝及紡織股跑出，普拉達(01913)獲大行睇好，最新升9.2%；半新股興紡控股(01968)升1.8%；南旋控股(01982)升7.8%；申洲(02313)升0.1%；I.T(00999)升1.5%；卡賓(02030)升3.5%。體育用品股方面，特步國際(01368)升3%；安踏(02020)升1.3%；李寧(02331)升0.9%。

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