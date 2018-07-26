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今日 10:10 中國財經 港股直擊

北汽南非車廠宣告具生產力

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北京汽車(01958)宣布，其位於南非的工廠第一輛車成功完成，標誌着該公司在南非的合營公司─北汽南非正式宣告具備生產能力。

北汽南非由北京汽車及其母公司北汽集團分別佔20%及45%權益，南非國有企業Industrial Development Corporation(IDC)持有餘下35%權益。

北京汽車稱，北汽南非位於伊麗沙伯港庫哈開發區的工廠第一輛車成功完成，北汽南非正式宣告具備生產能力。而中國和南非兩國領導人通過遠程視頻連線的方式，共同見證北汽南非第一輛車的成功下線。

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