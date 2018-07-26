港股直擊 即巿股評

全球貿易緊張關係略為緩和，美股續升下，港股連升四日累漲逾九百點後，今早有望升穿二萬九關。

隔晚美股尾段拉升，道指收升172點或0.68%，報25414點；納指再創收市新高，收升1.17%，報7932點；標普500指數收漲0.91%，報2846.07點。報道稱特朗普與歐盟委員會主席容克達成協議，緩和了歐美貿易緊張關係。

歐盟委員會主席容克美國時間周三下午到訪白宮，與美國總統特朗普商討關稅和貿易問題，據《華爾街日報》報道，雙方達成協議，美國獲歐盟讓步，雙方可避免新一輪貿易戰，歐盟同意進口更多美國大豆，亦會下調工業品關稅，並對液化天然氣出口作出更多利好美國的政策。特朗普稱，與容克關係進入新階段；同意致力於促進歐美零關稅。受上述消息影響，美滙指數跌0.4%，报94.2175，而過去六個月，美元走強，部分就是因為全球貿易關係惡化。美國利率上升也帶動了對美元的需求。

在美國上市的中概念普遍造好，阿里巴巴急升4.75%，京東升4.56%，58同城漲7.2%，愛奇藝飆6.1%。

不過美股收市後，Facebook股價大跌逾20%，抹平2018年以來升幅，進入技術熊市。Facebook年初遭遇到的使用者資料大規模洩漏醜聞對這家社交巨頭的影響已經開始顯現。Facebook第二季度財報中，公司自2015年來首次出現季度營業收入不及預期，而用戶增長、廣告收入增長等關鍵指標也均低於預期。另外，《紐約時報》報道，Facebook在中國杭州申請設立分公司，有關的註冊訊息曾經在政府資料中出現，據悉文件在上星期三獲批，不過相關註冊訊息，已經在政府網站上被撤回。

受Facebook盤後大跌拖累，納指期貨今早一度跌77點，最新跌47點或0.6%報7442。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.1元，較本港上日收市高1.05元；騰訊(00700)ADR收報385.28元，高5.48元，阿里巴巴隔晚急升之際，Facebook盤後股價則大跌，宜留意今日騰訊走勢。

國壽(02628)ADR收報20.37元，高0.17元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報13.09元，高0.21元；中石油(00857)ADR收報5.82元，高6仙；中石化(00386)ADR收報7.43元，高7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.21元，高0.46元；聯通(00762)ADR收報9.81元，高8仙。

ADR港股比例指數報29195，較周三恒指收市升274點或0.94%。恒指昨日午後曾升302點，高見28964點，收報28920點，升258點或0.9%，但成交額較上日縮減近兩成。大市升勢未算全面，上升股比例為57%，下跌股比例為43%。短線市寬表現突出，3天線高於18天線比率急升6.3個百分點至48.6%。恒指今日有望重上二萬九水平，短期重要阻力為250天線(今日約29650點附近)。

港交所(00388)公布，暫時不會按原定計劃就容許企業持有不同投票權諮詢市場，並將繼續就該建議與市場各持份者溝通。港交所指，由於不同投票權上市機制最近才實施，認為就擴大該機制的問題應再深入考慮，並將繼續與各持份者溝通，期望能達成更廣泛共識。

焦點股份

藍鼎國際(00582)：獲菲律賓當局發出預賭牌，在綜合度假區NayonLanding設立娛樂場。根據預賭牌協議，集團同意作出至少10億美元的投資承諾。股份申請今日復牌。

中國奧園(03883)：發盈喜，預期上半年核心純利，即是扣除物業重估及匯兌損益等影響的盈利，按年增長五成。

和記電訊香港(00215)：中期持續業務盈利1.98億，按年增長七成七，每股盈利4.11仙，中期息3.1仙；期內收益按年增長兩成九。

IMAX中國(01970)：公布截至6月底止中期純利2046.5萬美元，按年增長24.1%，中期息每股派0.02美元(相當於0.157港元)。期內，收入5148.7萬美元，按年跌0.16%。

路勁(01098)：預期截至6月底止中期盈利按年大幅增加逾兩倍。

大唐發電(00991)：公布截至6月底止上半年累計完成發電量約1306.83億千瓦時，按年增44.28%。

港通控股(00032)：預期截至6月底止中期股東應佔淨虧損約1.2億元，主要是上市證券投資估值錄得未變現公允值虧損所致。