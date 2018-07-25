香港財經 港股直擊

本港首隻無收入生物科技新股歌禮製藥(01672)，雖然每手入場費16161元屬史上最貴，但據市場消息透露，初步統計歌禮凍資33億元，以其在港公開發售集資額約3.59億元計，超額認購逾8倍。

歌禮製藥今午截止認購，該公司以每股12元至16元招股，發行約2.24億股，當中一成在港公開發售，集資26.9億元至35.86億元。

摩根士丹利、高盛及招商證券為聯席保薦人。

股份預期8月1日主板掛牌。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。