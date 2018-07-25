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第一信用(08215)前主席冼國林在記者會上表示，已入稟控告權威金融(00397)(前稱君陽金融)、宏安集團(01222)主席鄧清河、第一信用第二大股東吳金龍，以及權威金融執行董事薛世雄。

冼國林指出，於去年8月10日，曹貴子要求他出售其持有第一信用的所有股份予鄧清河，雙方在去年8月13日的會面中表示，鄧清河已與曹貴子達成協議，鄧清河將購入第一信用、智易控股(08100)、寰宇國際金融(01046)及權威金融的大部分股份。

其後在去年9月2日，鄧清河相約冼國林會面，表示吳金龍會代其持有第一信用的股份，在9月9日鄧清河同意支付3.8億元收購第一信用股權，惟會先壓低第一信用股價，將所涉股份以低價過貨到吳金龍手上。

冼國林又稱，在同年9月10日，鄧清河表示只能支付2億元，並稱若第一信用成功上主板後，冼國林及所有管理層的獎金將降至2000萬元，並指冼國林可到鄧清河旗下易易壹財務(00221)借貸2000萬元。冼國林拒絕對方所有建議，並發訊息予鄧清河提示他不要做違規的事情。

不過，權威金融要求冼國林補償其持有第一信用的孖展倉，當時冼國林透過律師表示會提供在4周內清還貸款的方案，權威金融的代表表示沒有問題。冼國林表示，在去年9月18日致電鄧聲興，稱已與權威金融達成協議，會於去年9月19日起每周償還1000萬元。

同日，權威金融代表卻提及，鄧清河向冼國林表示不同意還款方案，並指示權威金融代表馬上沽售冼國林持有的第一信用股份。其後冼國林在對話指出，鄧清河及薛世雄刻意壓低第一信用股價，並賤賣其持有的第一信用股份是不合法行為。