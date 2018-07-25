重要通告 港股直擊 中國財經

工商銀行(01398)表示，經董事會審議通過，將出資30億元人民幣參與投資國家融資擔保基金，自今年起分4年實繳，認繳出資佔比4.5386%。

投資資金來源為該行自有資金。該基金由中國財政部聯合20家機構共同組織發起設立，基金定位於準公共性金融機構，以緩解小微、「三農」和創業創新企業融資難、融資貴為目標。

工行表示，投資是該行結合國家推動普惠金融發展的重大決策、監管政策、集團業務資源及發展戰略作出的重要布局，相信對於該行提升普惠金融服務滲透率、推動普惠金融業務發展具有重要意義。