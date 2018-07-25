港股連升第4日，恒指午後曾升302點，見28964點，逼近本月高位(約28981點)和兩萬九關口，收市升258點，報28920。A股反覆偏軟，滬指跌0.07%；深成指跌0.02%。
北水流入放緩，今日淨流入6.84億元(人民幣‧下同)，較上日減少75.6%。港股4連升期內累計有107.23億元北水淨買入。
北水轉戰今日急漲的賭業股，銀河娛樂(00027)錄1.49億元淨買入，為全日淨買入最高股份；澳博控股(00880)錄4917萬元淨買入。
另外，融創中國(01918)錄4421萬元淨買入；華能(00902)錄2321萬元淨買入。
多隻連日獲追捧的中資金融股今日錄北水流出，建行(00939)錄2.07億元淨流出；中行(03988)錄1.58億元淨流出；工行(01398)錄2.02億元淨流出。相反，太保(02601)錄1.17億元淨流入；農行(01288)錄4581萬元淨流入；信行(00998)有66.7萬元淨流入。
手機設備股北水資金流活躍，舜宇光學(02382)錄1.03億元淨流入；今日先高後低、收市挫8.8%的丘鈦科技(01478)錄108萬元淨流入。相反，中興通訊(00763)錄632萬元淨流出。
北水持續流出騰訊(00700)，今日錄4479萬元淨流出。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、華能、農行、融創、中行、工行、舜宇、港交所(00388)及太保。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、銀娛、融創、信行、中興、千百度(01028)、澳博、舜宇、工行和丘鈦。