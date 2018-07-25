港股直擊 即巿股評

市場續憧憬內地貨幣及財政政策趨寬鬆，加上美企業績理想，隔夜道指飆197點，港股延續近日強勢，收市再飆逾兩百點，重返28900關，惟成交縮近兩成至不足900億元。恒指連升四日，累漲910點或3.24%。

隔夜道指急升，恒指甫開已升244點，開報28906點，早段A股曾轉跌，港股升幅削逾半，一度縮至僅升101點，低見28764點，惟低位買盤積極，港股重拾動力。恒指午後升幅更擴至302點，高見28964點，尾市回順，企穩28900點樓上收市。恒指收報28920點，升258點或0.9%，但成交額較上日縮減近兩成至863.74億元。大市今日上升股比例為57%，下跌股比例為43%。

國企指數收報11074點，升100點或0.91%。

恒指即月期貨收市升266點，報28909點，低水12點。

歐洲三大股市個別發展，倫敦富時100指數最新跌0.29%，法國CAC指數升0.27%；美國道指期貨跌4點，報25210。

藍籌股普遍上揚。騰訊(00700)升1.2%；建行(00939)走高0.7%；滙控(00005)升0.5%；平保(02318)升1.2%，連升六日；中石化(00386)發盈喜，全日漲2.1%。

焦點板塊

賭業股：憧憬暑假旺季帶動澳門賭收，賭業股有運行，銀娛(00027)漲3.6%；金沙(01928)揚4.4%，更奪升幅最大恒指成分股；永利澳門(01128)漲4%；新濠(00200)獲花旗升目標價，全日升5%；美高梅(02282)炒高9.5%；澳博(00880)彈升4.4%。另外，在柬埔寨經營賭場的金界控股(03918)，獲大摩升級提價，全日抽升8.9%。

水泥股：連續急升後出現獲利回吐。中國建材(03323)回落0.8%；海螺(00914)微跌0.2%；華潤水泥(01313)下滑1.1%；金隅(02009)降1.3%。

基建股：中金料基建股估值仍具收復空間，不過在連續兩日急升後，今日個別發展。中國建築(03311)升1.7%；中交建(01800)兩日急升一成七，今日無升跌；中鐵(00390)及中國鐵建(01186)分別跌1.3%及挫2.9%。

公用股：大市氣氛好轉，資金撤離公用股，煤氣(00003)跌0.6%；長建(01038)下滑0.5%；中電(00002)降0.7%；電能(00006)走低0.3%；港燈(02638)跌1.6%，花旗維持「沽售」評級，但上調目標價。

焦點股份

中信大錳(01091)：收市後放榜，以全日最高位0.59元收市，全日大升19.2%。

紫元元(08223)：上日重創一成四，今早沽壓未完，失守兩元關，最低見過1.85元，急瀉24.5%，全日急跌19.6%，為表現最曳個股。

丘鈦(01478)：昨日狂彈53.6%過後，今早曾再飆一成，高見7.76元，隨後登頂後倒跌，全日收插8.8%。

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