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今日 15:59 即巿股評 港股直擊

【短線出招】港交牛食胡 轉睇700

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筆者在上周四電視節目及本周一均指出，恒指10天線與20天線僅相距百餘點，本周待變在即，果然昨日爆出方向，炒鬼餓股多時，角逐興趣大增，以藍籌輪證及弱勢中型股最當炒，今日雖然再升近三百點，但仍與上方的250天線(約29525)有近六百點距離，短期具上望空間，操作機會不少。

多款走勢之中，以股價蓄勢升穿10天與20天線滙聚的威力最大！之前叫大家睇實港交所(00388)，果然成功抽穿均線滙聚，港交牛(69228)及(60520)今日最新再升12.5%及11.8%，而且條款已不算進取，收回價分別為220及218元。

近月走勢落後的騰訊(00700)仍在10天線爭持，現報378.6元，不排除追落後抽穿20天線，要密切留意！大行近期已相繼下調目標價，以反映第二季業績增長放緩，但題材將轉移至下半年復甦。技術方面，騰訊14周RSI近期一度跌至40附近，過往見此水平反彈機會大。騰訊牛可留意(67845)及(67847)，收回價352.08元及348.08元，均為12月底到期，條款中庸，先小注上車，一見有勢即加碼。

中石化冠德估值殘

正股方面，股價殘也要估值殘配合，短期可留意中石化冠德(00934)，業務不似「三桶油」直接受油價影響，且受惠內地積極推廣清潔能源，為公司的天然氣管道運輸業務帶來收益；F-Score有7分，屬高分區；預測市盈率5.8倍，較中位數低0.6個標準差；市賬率0.6倍，低中位數0.9個標準差；預測息率有4.4厘；11個分析員中，有10個叫買，平均目標價5.37元，較現價3.48元有五成四潛在升幅，股價正處10天及20天線滙聚，短期上望3.75元，跌穿3.3元止蝕。

羅崇博 (杜比)

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